‘尚氣’ 将Marvel动作与爱情、文化、喜剧融为一体

*This story will be featured in the September 2021 issue in English

“尚氣十环传” 在很多方面都是首创。自 COVID-19 大流行开始以来，这是第一部专门在影院上映，而不是在 Disney+ 上上映的漫威电影。但更重要的是，它是第一部由亚洲超级英雄和以亚洲演员为主的漫威电影。

“尚氣”是最新的漫威电影，以喜剧、动作、爱情、失落和介于两者之间的一切为特色。这部电影于 9 月 3 日在影院首映，是对 1970 年代由史蒂夫·恩格尔哈特 (Steve Englehart) 编写、吉姆·斯塔林 (Jim Starlin) 插图的漫画系列的即兴演奏。这部有问题的漫画最初描绘了有害的亚洲刻板印象，后来改编成一部欣赏亚洲文化的电影。

“[反派]是一个执意要接管西方世界的中国超级天才,” 现代“尚志”的作者吉恩杨扬在接受 Polygon 采访时说, 指的是原版漫画。 “他有亮黄色的皮肤，他的五官、头发和尖耳朵都非常夸张。早期亚洲人的刻板印象是亚洲人的耳朵是尖尖的。”

在新版本中，尚氣（刘思慕饰）和他最好的朋友兼滑稽搭档凯蒂（奥卡菲娜饰）以及他的妹妹夏玲（张梦儿饰）面临着一种有点出乎意料的邪恶形式。他的父亲文武（梁朝伟饰）是臭名昭著的十环的拥有者，赋予他超能力和不朽。

在和凯蒂一起乘坐旧金山公共巴士时，尚氣遭到伏击，他的武术技巧被暴露出来。文武将尚氣培养成武林高手和杀手锏；然而，在 15 岁时，他逃到美国，将自己重塑为Shaun。

最终，有人透露文武前往塔罗村执行任务，塔罗村由一片神奇的森林守卫，任何进入的人都会被吞噬。

虽然电影元素制作精良，但我最欣赏的是“尚氣”如何将熟悉的中国风俗融入电影中。整部电影的介绍和许多台词都是普通话和英文字幕，尽管主要是西方观众观看，但它包含了中国文化。

中餐摊位、已故亲人遗像和麻将桌的场景描绘了中国的经典传统。这些角色带来了在美国成为亚洲人的相关经历。凯蒂回忆起童年的恶霸对她说“江南风格怎么样”。

总体而言，”尚氣”虽然奇幻，但却是一部文化欣赏、自我发现以及典型的 MCU 风格的电影。

“如果你什么都不瞄准，你就什么都没有, “在最后的战斗场景之前，尚氣的奶奶对凯蒂说。

这句话完美地体现了这部电影在种族方面打破的障碍。但是，它也可以是发给每个观众的个人信息。我向所有人强烈推荐这部电影。 10/10 星